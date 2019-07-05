2019-07-05T12:38:58+03:00
Общество

«Проблема санкций не решается унизительными роликами»: Илья Варламов прокомментировал рэп-творчество рабочих ЯМЗ

Сотрудники завода поддержали флешмоб #SaveGAZ
Екатерина РЯБЦЕВА
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ФОТО: YouTubeФОТО: YouTube
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Известный блогер Илья Варламов не прошел мимо клипа, снятого рабочими ЯМЗ.

Сотрудник завода Илья Бондаренко выставил в YouTube ремейк на песню рэпера Coolio – Gangsta's Paradise. В своем рэп-хите «Save GAZ!» ярославцы просят США отменить санкции, приводят аргументы и рассказывают личные истории. Видео быстро разошлось по местным СМИ. Не остались равнодушными и российские активисты.

– Рабочим ЯМЗа стоит для себя отметить, что проблема санкций не решается путём записи каких-то унизительных роликов с просьбой к американцам не вводить санкции. Она решается путём участия в политической жизни страны – участия в выборах, митингах и акциях протеста. Важно сохранить своё достоинство в политической борьбе, чтобы потом не приходилось публично унижаться на "ЮТубе», – написал в своем ЖЖ Варламов.

Напомним, что ранее в соцсетях развернулся масштабный флешмоб #SaveGAZ. Инициативные рабочие ГАЗа и всех смежных предприятий решили его поддержать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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