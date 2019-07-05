Ученые из Эстонии и США приехали в Ярославль на Карабихские научные чтения

СЕГОДНЯ 12:03 2019-07-05T12:03:43+03:00

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Она организована в рамках подготовки к 200-летию поэта. Тема конференции этого года «Эпоха Н.А. Некрасова и Н.А. Некрасов в эпохах. XIX – XX – XXI вв.: «вечное», «забытое», «устаревшее» и «современное» в наследии поэта и культуре его времени».

В этом году участниками конференции стали 52 специалиста, в том числе из Эстонии и США: филологи, историки, культурологи, музейные специалисты, искусствоведы. Это представители ведущих зарубежных и российских научно-исследовательских центров, занимающихся изучением и сохранением русской истории и культуры, таких как Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН, Институт мировой литературы имени А.М. Горького РАН и другие.

С докладами выступили научные сотрудники музея-квартиры Н.А. Некрасова Всероссийского музея А.С. Пушкина, музеев-усадеб «Архангельское», «Поленово», «Ясная Поляна», специалисты вузов Санкт-Петербурга, Москвы, Екатеринбурга, Новосибирска, Иванова, Владимира, Ярославля и др.

ИСТОЧНИК KP.RU