В Ярославле мошенники украли у женщины около 73 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 11:37 2019-07-05T11:38:01+03:00

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В полицию Ярославля обратилась жительница Заволжского района, у которой с карты списались деньги. Женщина пояснила, что ей написали неизвестные и сообщили, что ее банковская карта заблокирована.

- В ходе общения по телефону с неизвестным, якобы для разблокировки, ей пояснили, что необходимо назвать данные банковской карты, что она и сделала, - уточнили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - После чего с карты заявительницы были списаны денежные средства в сумме около 73 тысяч рублей.

По факту случившегося заведено уголовное дело по статье «Мошенничество». В полиции напоминают: банки не рассылают сообщений о блокировке карт, а в телефонном разговоре не выспрашивают конфиденциальные сведения и коды, связанные с картами клиентов, работники банков никогда не сообщают по телефону о блокировке банковских карт.

ИСТОЧНИК KP.RU