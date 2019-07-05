2019-07-05T11:31:32+03:00
Общество

В Ярославле стартовал капремонт хирургического отделения девятой больницы

Из областного бюджета на это выделили почти 5 миллионов
Екатерина РЯБЦЕВА
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За два месяца будет отремонтировано более 600 квадратных метров площадей отделенияЗа два месяца будет отремонтировано более 600 квадратных метров площадей отделенияФото: Правительство Ярославской области
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В больнице №9 начался ремонт первого хирургического отделения. На это из областного бюджета выделили 4 миллиона 700 тысяч рублей. Подрядные организации проведут ремонтные работы в палатах, процедурных кабинетах, перевязочных и коридоре. За два месяца будет отремонтировано более 600 квадратных метров площадей отделения.

– В прошлом году в этой больнице отремонтировали второе хирургическое отделение. На это правительство области выделяло более 5 миллионов рублей.

А в следующем году запланирован новый этап – ремонт урологического и кардиологического отделений, –поделилась заместитель директора департамента здравоохранения и фармации Наталья Кравчук.

На данный момент департамент здравоохранения собирает заявки от лечебных учреждений на модернизацию. Всего в следующем году будет потрачено 100 миллионов рублей. На эти средства отремонтируют центральные районные больницы – Тутаевскую и Переславскую, а также ГБУЗ ЯО «Областная клиническая больница», ГАУЗ ЯО «Клиническая больница скорой медицинской помощи имени Н.В. Соловьева», ГБКУЗ ЯО «Городская больница имени Семашко», ГУЗ ЯО «Клиническая больница №8».

ИСТОЧНИК KP.RU

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