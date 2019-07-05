2019-07-05T10:44:44+03:00
Общество

В Рыбинске продолжают устанавливать остановочные павильоны

Места, где появляются новые объекты, выбирают специалисты коммунальной сферы
Екатерина РЯБЦЕВА
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В ближайшие дни на остановке «Левый берег» откроется еще один павильонВ ближайшие дни на остановке «Левый берег» откроется еще один павильонФото: Администрация Рыбинска
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В Рыбинске продолжают устанавливать павильоны на остановках общественного транспорта. Очередной объект появился на улице Глебовской на остановке «Веретье-2». Там останавливаются троллейбусы №1 и 5, а также автобусы №7, 12 и 18-Т.

После того, как рабочие установят павильон, они заменят задние стенки каркаса и покрасят его.

В ближайшие дни на остановке «Левый берег» откроется еще один павильон. Раньше там была только площадка для посадки или высадки пассажиров. З

а лето объекты появятся еще по нескольким адресам. Места, где должны открыться павильоны, выбирают коммунальщики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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