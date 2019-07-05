В Рыбинске продолжают устанавливать остановочные павильоны
Места, где появляются новые объекты, выбирают специалисты коммунальной сферы
В ближайшие дни на остановке «Левый берег» откроется еще один павильонФото: Администрация Рыбинска
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В Рыбинске продолжают устанавливать павильоны на остановках общественного транспорта. Очередной объект появился на улице Глебовской на остановке «Веретье-2». Там останавливаются троллейбусы №1 и 5, а также автобусы №7, 12 и 18-Т.
После того, как рабочие установят павильон, они заменят задние стенки каркаса и покрасят его.
В ближайшие дни на остановке «Левый берег» откроется еще один павильон. Раньше там была только площадка для посадки или высадки пассажиров. З
а лето объекты появятся еще по нескольким адресам. Места, где должны открыться павильоны, выбирают коммунальщики.
ИСТОЧНИК KP.RU