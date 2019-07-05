Каждую субботу июля жители Рыбинска смогут посетить концерты и спектакли под открытым небом
Каждую субботу июля на Красной площади Рыбинска проходят концертные и театральные выступления творческих коллективов города.
6 июля маленькие горожане смогут посмотреть представление Рыбинского театра кукол «В стране кукол и сказок».
13 июля пройдет музыкальный вечер, в котором примут участие ансамбль народных инструментов «Русская тройка» объединение «Русские традиции».
20 июля рыбинцы примут участие в семейном празднике «Летние забавы». Там выступит коллектив ДК «Вымпел».
27 июля Рыбинский драматический театр представит программу «Артистический квартал».
Все выступления в рамках проекта «Субботние вечера на Красной площади» начинаются в 17 часов. Мероприятия могут отменяться в связи с плохой погодой.
ИСТОЧНИК KP.RU