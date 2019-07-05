2019-07-05T10:14:23+03:00
Общество

Каждую субботу июля жители Рыбинска смогут посетить концерты и спектакли под открытым небом

Мероприятия будут проходить на Красной площади
Екатерина РЯБЦЕВА
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Все выступления проходят в рамках проекта «Субботние вечера на Красной площади»Все выступления проходят в рамках проекта «Субботние вечера на Красной площади»Фото: Администрация Рыбинска
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Каждую субботу июля на Красной площади Рыбинска проходят концертные и театральные выступления творческих коллективов города.

6 июля маленькие горожане смогут посмотреть представление Рыбинского театра кукол «В стране кукол и сказок».

13 июля пройдет музыкальный вечер, в котором примут участие ансамбль народных инструментов «Русская тройка» объединение «Русские традиции».

20 июля рыбинцы примут участие в семейном празднике «Летние забавы». Там выступит коллектив ДК «Вымпел».

27 июля Рыбинский драматический театр представит программу «Артистический квартал».

Все выступления в рамках проекта «Субботние вечера на Красной площади» начинаются в 17 часов. Мероприятия могут отменяться в связи с плохой погодой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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