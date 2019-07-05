В Ярославле поймали 24-летнего интернет-сутенера

СЕГОДНЯ 09:12 2019-07-05T09:12:46+03:00

Молодой преступник давал объявления в интернете и сам возил девочек на встречи с клиентами Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Парень так хотел заработать, что предоставлял клиентам свою квартиру для секс-утех

Изменить размер текста: A A

Ярославские полицейские задержали 24-летнего жителя сутенера. Молодой парень размещал в интернете объявления, договаривался с покупателями о месте и цене за услуги, привозил на встречи проституток.

В основном, все происходило в городских саунах, но иногда парень предоставлял для занятий сексом и собственную квартиру. Час «любви» стоил три-четыре тысячи рублей.

Продававших себя девушек оштрафовали за занятие проституцией, а вот парня грозит до пяти лет. Расследование продолжается

ИСТОЧНИК KP.RU