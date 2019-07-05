В Ярославле поймали 24-летнего интернет-сутенера
Парень так хотел заработать, что предоставлял клиентам свою квартиру для секс-утех
Молодой преступник давал объявления в интернете и сам возил девочек на встречи с клиентамиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:
Ярославские полицейские задержали 24-летнего жителя сутенера. Молодой парень размещал в интернете объявления, договаривался с покупателями о месте и цене за услуги, привозил на встречи проституток.
В основном, все происходило в городских саунах, но иногда парень предоставлял для занятий сексом и собственную квартиру. Час «любви» стоил три-четыре тысячи рублей.
Продававших себя девушек оштрафовали за занятие проституцией, а вот парня грозит до пяти лет. Расследование продолжается
ИСТОЧНИК KP.RU