2019-07-05T09:12:46+03:00
Происшествия

В Ярославле поймали 24-летнего интернет-сутенера

Парень так хотел заработать, что предоставлял клиентам свою квартиру для секс-утех
Роман РЫЖИКОВ
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Молодой преступник давал объявления в интернете и сам возил девочек на встречи с клиентамиМолодой преступник давал объявления в интернете и сам возил девочек на встречи с клиентамиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Ярославские полицейские задержали 24-летнего жителя сутенера. Молодой парень размещал в интернете объявления, договаривался с покупателями о месте и цене за услуги, привозил на встречи проституток.

В основном, все происходило в городских саунах, но иногда парень предоставлял для занятий сексом и собственную квартиру. Час «любви» стоил три-четыре тысячи рублей.

Продававших себя девушек оштрафовали за занятие проституцией, а вот парня грозит до пяти лет. Расследование продолжается

ИСТОЧНИК KP.RU

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