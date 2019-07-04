Водный баскетбол, или как делать не надо: в Ярославле утонула спортплощадка

4 Июль 22:46 2019-07-04T22:46:55+03:00

Раньше, когда хотелось играть после дождя, люди брали в руки веники. Сегодня - телефоны. Фото: Жесть Ярославль/vk.com

Изменить размер текста: A A

На улице Труфанова в Ярославле «утонула» спортивная площадка. Местные жители жалуются на лужи после дождя, которые мешают играть в баскетбол. С одной стороны, дождь – явление понятное. Но с другой – понятно и то, что вода с покрытия должна уходить, а не стекать под одно кольцо.

- Надо делать хорошо, а не просто так, - справедливо отметил Константин Новожилов под фотографиями в группе «Жесть Ярославль» в Вконтакте.

- Новый вид спорта продвигают- водный баскетбол, - подметил пользователь с ником Аджай Гейл.

Люди говорят, что это не единственная проблема на этой улице. По словам местных жителей, на «безопасных и качественных дорогах» у кинотеатра «Победа» уже образовались провалы. Но это уже совсем другая история…

ИСТОЧНИК KP.RU