Ярославский «Шинник» подписал нового игрока прямо на набережной

4 Июль 21:36 2019-07-04T21:36:28+03:00

Илья Визнович, выступавший за владивостокский «Луч», будет играть за черно-синих

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В необычной обстановке произошло подписание контракта с новым игроком «Шинника» Ильей Визновичем. 21-летний футболист оставил свой автограф на документах прямо в беседке на Волжской набережной.

В прошлом сезоне молодой нападающий играл за владивостокский «Луч». Здесь за 29 игр он забил 24 гола. Некоторые болельщики сочли такую статистику не самой лучшей. Другие уверены и надеются, что все еще впереди.

В предыдущие годы Визнович выступал за «Крылья Советов» и «Ладу-Тольятти» .

Отметим, в такой атмосфере контракт с игроком черно-синих был подписан впервые

ИСТОЧНИК KP.RU