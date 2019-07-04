Ярославский «Шинник» подписал нового игрока прямо на набережной
Илья Визнович, выступавший за владивостокский «Луч», будет играть за черно-синих
Фото: ФК «Шинник» Ярославль/vk.com
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В необычной обстановке произошло подписание контракта с новым игроком «Шинника» Ильей Визновичем. 21-летний футболист оставил свой автограф на документах прямо в беседке на Волжской набережной.
В прошлом сезоне молодой нападающий играл за владивостокский «Луч». Здесь за 29 игр он забил 24 гола. Некоторые болельщики сочли такую статистику не самой лучшей. Другие уверены и надеются, что все еще впереди.
В предыдущие годы Визнович выступал за «Крылья Советов» и «Ладу-Тольятти» .
Отметим, в такой атмосфере контракт с игроком черно-синих был подписан впервые
ИСТОЧНИК KP.RU