2019-07-04T21:36:28+03:00
Спорт

Ярославский «Шинник» подписал нового игрока прямо на набережной

Илья Визнович, выступавший за владивостокский «Луч», будет играть за черно-синих
Роман РЫЖИКОВ
Поделиться:
Фото: ФК «Шинник» Ярославль/vk.comФото: ФК «Шинник» Ярославль/vk.com
Изменить размер текста:

В необычной обстановке произошло подписание контракта с новым игроком «Шинника» Ильей Визновичем. 21-летний футболист оставил свой автограф на документах прямо в беседке на Волжской набережной.

В прошлом сезоне молодой нападающий играл за владивостокский «Луч». Здесь за 29 игр он забил 24 гола. Некоторые болельщики сочли такую статистику не самой лучшей. Другие уверены и надеются, что все еще впереди.

В предыдущие годы Визнович выступал за «Крылья Советов» и «Ладу-Тольятти» .

Отметим, в такой атмосфере контракт с игроком черно-синих был подписан впервые

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Водный баскетбол, или как делать не надо: в Ярославле утонула спортплощадка
В Ярославле из-за праздника байкеров перекроют набережную
У ярославца арестовали престижную иномарку из-за долгов по кредиту
Ярославец, страдающий шизофренией, убил отца, порезал мать и сжег их квартиру
В Рыбинске водитель устроил ДТП и сбежал с места происшествия
На проспекте Авиаторов машина вылетела на встречку и устроила аварию
Снесен забор, пострадал мужчина: две легковушки устроили серьезное ДТП на Машиностроителей в Ярославле
Прокуратура Ярославской области нашла в интернете фильм «для взрослых» и через суд признала его запрещенным
В Заволжском районе Ярославля полиция обнаружила подпольное казино
Мединский организует проверку в Волковском театре Ярославля
Всемирный потоп по-ярославски: жители Дзержинского района поделились в соцсетях кадрами огромных луж
Оторвало колесо и выбросило на тротуар: жуткая авария на перекресте Толбухина и Свободы в Ярославле
Ярославец залез в дачный дом пенсионера, который работал на участке и украл деньги, телефон и инструменты
Мог остаться без отпуска заграницей: в Ярославской области безответственный отец задолжал троим детям 135 тысяч рублей
Ярославец с чужой карты на семь тысяч закупил алкоголя