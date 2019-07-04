2019-07-04T17:22:40+03:00
Общество

В Ярославле из-за праздника байкеров перекроют набережную

5 июля на нижнем ярусе установят сцену, а 6-го перекроют движение
Роман РЫЖИКОВ
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В субботу в городе пройдет байкерский фестиваль «Мотофест-Ярославль»В субботу в городе пройдет байкерский фестиваль «Мотофест-Ярославль»Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В субботу, 6 июля, в Ярославле пройдет байкерский фестиваль «Мотофест-Ярославль». Любители двухколесной техники проедут по городу колонной, организуют мотовыставку, рок-концерт и даже дружеские бои… Но, как говорится, делу время, а потехе – час. Чтобы праздник удался, к нему начнут готовиться уже 5 июля – на нижнем ярусе набережной установят сцену. А 6 июля с 8 до 23 часов дорогу и вовсе перекроют.

Между тем, гораздо более долгие и серьезные ограничения коснуться большего числа ярославцев, и связаны они с разрушением Добрынинского моста. Мы побывали на месте, осмотрели огромную трещину и даже немного ее пошевелили. Подробности в нашем материале

ИСТОЧНИК KP.RU

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