У ярославца арестовали престижную иномарку из-за долгов по кредиту

СЕГОДНЯ 16:53 2019-07-04T16:53:31+03:00

В скором времени машину продадут с торгов. Фото: УФССП по Ярославской области

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В Ярославле судебные приставы арестовали у мужчины престижную иномарку «AUDI A5» из-за крупного долга по кредиту. Сообщается, что ранее мужчина взял кредит в банке, а под залог зарегестрировал свою машину. Сумма долга составила около 600 тысяч рублей.

- Сложилось так, что мужчина, поначалу регулярно выплачивавший денежные средства на погашение кредита, не смог осуществлять этого в дальнейшем, - пояснили в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области. - В связи с этим взыскатель был вынужден обратиться в суд.

Суд постановил наложить арест на имущество должника с целью дальнейшей реализации. Предварительная стоимость иномарки оценена в один миллион 400 тысяч рублей. В скором времени машину продадут с торгов.

ИСТОЧНИК KP.RU