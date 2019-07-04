У ярославца арестовали престижную иномарку из-за долгов по кредиту
В Ярославле судебные приставы арестовали у мужчины престижную иномарку «AUDI A5» из-за крупного долга по кредиту. Сообщается, что ранее мужчина взял кредит в банке, а под залог зарегестрировал свою машину. Сумма долга составила около 600 тысяч рублей.
- Сложилось так, что мужчина, поначалу регулярно выплачивавший денежные средства на погашение кредита, не смог осуществлять этого в дальнейшем, - пояснили в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области. - В связи с этим взыскатель был вынужден обратиться в суд.
Суд постановил наложить арест на имущество должника с целью дальнейшей реализации. Предварительная стоимость иномарки оценена в один миллион 400 тысяч рублей. В скором времени машину продадут с торгов.
ИСТОЧНИК KP.RU