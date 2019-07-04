2019-07-04T17:51:20+03:00
Происшествия

Ярославец, страдающий шизофренией, убил отца, порезал мать и сжег их квартиру

Мужчина долгое время наблюдался у психиатра и принимал таблетки
Екатерина РЯБЦЕВА
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В какой-то момент мужчина перестал принимать таблетки и стал употреблять алкогольВ какой-то момент мужчина перестал принимать таблетки и стал употреблять алкогольФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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36-летний житель Дзержинского района убил своего отца, порезал мать и поджег квартиру. Мужчина страдал психическим расстройством, долгое время наблюдался у врача-психиатра и принимал таблетки. Все это время он проживал с родителями.

В какой-то момент ярославец перестал медикаментозно поддерживать свое психологическое здоровье и начал выпивать. В ноябре 2018 года обеспокоенные родители обратились ко врачу. Врач сказал, что их взрослого ребенка нужно срочно госпитализировать. Когда отец и мать вернулись от врача домой, то рассказали своему сыну об этом. Он отказался, а потом внезапно схватил два кухонных ножа, набросился на отца и стал забивать его до смерти. Затем он пошел за мамой, но не убил, а только порезал ее. Этого сыну оказалось недостаточно. В агонии он поджег квартиру.

– По результатам проведенной судебно-психиатрической экспертизы у мужчины выявлено психическое расстройство в форме параноидной шизофрении эпизодического типа течения, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области. – Прокурором Дзержинского района Ярославля утверждено постановление о применении принудительных мер медицинского характера в отношении мужчины.

В суде решат, отправят ли ярославца в стационар для принудительного лечения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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