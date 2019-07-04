2019-07-04T15:31:46+03:00
Происшествия

В Рыбинске водитель устроил ДТП и сбежал с места происшествия

Правда вскоре нарушителя нашли
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Рыбинске водитель устроил ДТП и сбежал с места происшествия. Фото: МЧС по Ярославской области.В Рыбинске водитель устроил ДТП и сбежал с места происшествия. Фото: МЧС по Ярославской области.
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В Рыбинске водитель устроил ДТП и сбежал с места происшествия. Авария случилась 3 июля в 23 часа на улице Луначарского.

- Поворачивая со стороны улицы Кирова, автомобиль «Шевроле Лачетти» не уступил дорогу автомобилю BYD и совершил столкновение, - рассказали в ГИБДД по Ярославской области.

20-летний молодой человек, который управлял машиной BYD, был госпитализирован с места происшествия. Известно, что водитель «Шевроле» сбежал после ДТП, но вскоре его нашли.

Сейчас по факту аварии проводится проверка.

Напомним, в Ярославле на видеокамеру попало ДТП, в котором машина снесла забор в Заволжском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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