В Рыбинске водитель устроил ДТП и сбежал с места происшествия
Правда вскоре нарушителя нашли
В Рыбинске водитель устроил ДТП и сбежал с места происшествия. Фото: МЧС по Ярославской области.
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В Рыбинске водитель устроил ДТП и сбежал с места происшествия. Авария случилась 3 июля в 23 часа на улице Луначарского.
- Поворачивая со стороны улицы Кирова, автомобиль «Шевроле Лачетти» не уступил дорогу автомобилю BYD и совершил столкновение, - рассказали в ГИБДД по Ярославской области.
20-летний молодой человек, который управлял машиной BYD, был госпитализирован с места происшествия. Известно, что водитель «Шевроле» сбежал после ДТП, но вскоре его нашли.
Сейчас по факту аварии проводится проверка.
Напомним, в Ярославле на видеокамеру попало ДТП, в котором машина снесла забор в Заволжском районе.
ИСТОЧНИК KP.RU