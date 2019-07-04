2019-07-04T13:52:51+03:00
Происшествия

В Заволжском районе Ярославля полиция обнаружила подпольное казино

Игровой автомат изъяли и возбудили уголовное дело
Екатерина РЯБЦЕВА
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В помещении продуктового магазина, расположенного на Орджоникидзе, организовали казино. Нарушители закона установили игровой автомат и подключили его к интернету.

Полиция обнаружила точку с азартными играми и изъяла автомат.

– По результатам проверки прокуратура района вынесла постановление о направлении материала проверки в следственные органы для принятия процессуального решения, – сообщили в ведомстве.

Было возбуждено уголовное дело по факту незаконной организации и проведения азартных игр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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