Мединский организует проверку в Волковском театре Ярославля

СЕГОДНЯ 13:26 2019-07-04T13:26:36+03:00

Министр пока не получил письмо от актеров, но уже увидел его в СМИ

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Министр культуры Владимир Мединский пообещал провести проверку в Волковском театре.

Напомним, что накануне актеры Первого русского написали минкульту письмо с просьбой уволить директора театра Алексея Туркалова. По их мнению, конфликт между Туркаловым и художественным руководителем Волковского Евгением Марчелли мешает нормальной деятельности учреждения. Петицию подписал 51 артист из 64.

Мединский также отметил, что официальное письмо пока не поступило в министерство. В интервью ТАСС он сказал, что ситуации, когда не складываются отношения между директором и худруком, случаются нередко, но этот случай, судя по всему, носит критический характер.

ИСТОЧНИК KP.RU