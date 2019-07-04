Мединский организует проверку в Волковском театре Ярославля
Министр культуры Владимир Мединский пообещал провести проверку в Волковском театре.
Напомним, что накануне актеры Первого русского написали минкульту письмо с просьбой уволить директора театра Алексея Туркалова. По их мнению, конфликт между Туркаловым и художественным руководителем Волковского Евгением Марчелли мешает нормальной деятельности учреждения. Петицию подписал 51 артист из 64.
Мединский также отметил, что официальное письмо пока не поступило в министерство. В интервью ТАСС он сказал, что ситуации, когда не складываются отношения между директором и худруком, случаются нередко, но этот случай, судя по всему, носит критический характер.
ИСТОЧНИК KP.RU