Всемирный потоп по-ярославски: жители Дзержинского района поделились в соцсетях кадрами огромных луж

СЕГОДНЯ 12:30 2019-07-04T12:30:06+03:00

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В социальных сетях появились фото и видео последствий большого ливня, который прошел в среду, 3 июля.

– Если долго думать о море, то когда-нибудь оно подойдет прямо к порогу твоего дома. Сбывшаяся мечта жителей Дзержинского района, – написала на своей страничке в Фейсбуке местная жительница Анастасия.

К посту девушка прикрепила фотографии двора, который затопили проливные дожди. Вода разлилась от бордюра до бордюра, не оставив горожанам шанса остаться с сухими ногами.

Похожее видео появилось в группе «ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ!» Вконтакте. Под постом собрались активные подписчики, мнение которых разделилось.

Кто-то считает, что такое явление в порядке вещей.

– И что тут не так ? Обычная лужа после дождей, – пишет пользовательница Полина.

Большинство ярославцев все же разозлились на дворовый потоп и отсутствие ливневок.

– Посадить бы наших властей с тряпками и ведрами и пусть лужи собирают. На раз отучатся деньги воровать и сразу ливневки везде сделают. Плюсом канализации прочистят, чтоб вода нормально стекала туда, – высказался один из горожан.

Кстати, жители Дзержинского района уверяют, что асфальт в этом дворе поменяли относительно недавно – два года назад. Видимо, ливневки забыли сделать…

Потоп в Ярославле .ВИДЕО: "ПОДСЛУШАНО в ЯРОСЛАВЛЕ!"

ИСТОЧНИК KP.RU