Оторвало колесо и выбросило на тротуар: жуткая авария на перекресте Толбухина и Свободы в Ярославле

СЕГОДНЯ 11:24 2019-07-04T11:24:38+03:00

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Ночью, около 2 часов, на перекрестке проспекта Толбухина и улицы Свободы в Ярославле произошла страшная авария: у отечественной легковушки оторвало колесо, машину занесло и она столкнулась с иномаркой, после чего ее выбросило на тротуар.

- Возле искореженной «десятки» на асфальте лужи крови, - рассказали очевидцы. – Я слышал, как водитель сказал инспектору ДПС, что недавно ездил на шиномонтаж, и именно это колесо оторвало в момент аварии.

Свидетели происшествия говорят, что люди из отечественной легковушки вели себя странно, как будто пьяные. Однако, при взгляде на кадры с места аварии трудно представить состояние людей, переживших такое.

Вторая машина – «Мерседес». Его помяло не так сильно.

По предварительной информации, водителя и пассажира «десятки» доставили в больницу.

Автомобиль не подлежит восстановлениюФото: Роман РЫЖИКОВ

ИСТОЧНИК KP.RU