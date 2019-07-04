Оторвало колесо и выбросило на тротуар: жуткая авария на перекресте Толбухина и Свободы в Ярославле
Ночью, около 2 часов, на перекрестке проспекта Толбухина и улицы Свободы в Ярославле произошла страшная авария: у отечественной легковушки оторвало колесо, машину занесло и она столкнулась с иномаркой, после чего ее выбросило на тротуар.
- Возле искореженной «десятки» на асфальте лужи крови, - рассказали очевидцы. – Я слышал, как водитель сказал инспектору ДПС, что недавно ездил на шиномонтаж, и именно это колесо оторвало в момент аварии.
Свидетели происшествия говорят, что люди из отечественной легковушки вели себя странно, как будто пьяные. Однако, при взгляде на кадры с места аварии трудно представить состояние людей, переживших такое.
Вторая машина – «Мерседес». Его помяло не так сильно.
По предварительной информации, водителя и пассажира «десятки» доставили в больницу.
Автомобиль не подлежит восстановлениюФото: Роман РЫЖИКОВ
ИСТОЧНИК KP.RU