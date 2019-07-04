2019-07-04T11:24:38+03:00
Происшествия

Оторвало колесо и выбросило на тротуар: жуткая авария на перекресте Толбухина и Свободы в Ярославле

Незадолго до ДТП водитель побывал на шиномонтаже
Роман РЫЖИКОВ
Поделиться:
Водителя и пассажира "десятки" доставили в больницуВодителя и пассажира "десятки" доставили в больницуФото: Роман РЫЖИКОВ
Изменить размер текста:

Ночью, около 2 часов, на перекрестке проспекта Толбухина и улицы Свободы в Ярославле произошла страшная авария: у отечественной легковушки оторвало колесо, машину занесло и она столкнулась с иномаркой, после чего ее выбросило на тротуар.

- Возле искореженной «десятки» на асфальте лужи крови, - рассказали очевидцы. – Я слышал, как водитель сказал инспектору ДПС, что недавно ездил на шиномонтаж, и именно это колесо оторвало в момент аварии.

Свидетели происшествия говорят, что люди из отечественной легковушки вели себя странно, как будто пьяные. Однако, при взгляде на кадры с места аварии трудно представить состояние людей, переживших такое.

Вторая машина – «Мерседес». Его помяло не так сильно.

По предварительной информации, водителя и пассажира «десятки» доставили в больницу.

Автомобиль не подлежит восстановлению Фото: Роман РЫЖИКОВ

Автомобиль не подлежит восстановлениюФото: Роман РЫЖИКОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Всемирный потоп по-ярославски: жители Дзержинского района поделились в соцсетях кадрами огромных луж
Ярославец залез в дачный дом пенсионера, который работал на участке и украл деньги, телефон и инструменты
Мог остаться без отпуска заграницей: в Ярославской области безответственный отец задолжал троим детям 135 тысяч рублей
Ярославец с чужой карты на семь тысяч закупил алкоголя
В Ярославле 14-летний преступник залез в квартиру через разбитое окно и украл ноутбук
Усачев и Кшиштовский в Ярославле: новый выпуск «Пора валить» по Золотому кольцу
В Ярославле на сцене Волковского сыграли трудные подростки, оказавшиеся в сложных жизненных ситуациях
В Ярославле 52-летняя женщина чуть не убила ножом свою подругу
В Ярославле полицейские задержали серийного дачного вора
В Ярославской области мужчины накопили 140-тысячный долг по коммуналке
В Ярославле из-за угрозы обрушения срочно перекрыли Добрынинский мост
Бил жену топором по голове: в Ярославле по горячим следам нашли убийцу
В Ярославле снесут ларек у школы, в котором незаконно сбывали алкоголь
В Ярославль придут сильное похолодание и дожди: когда ждать непогоду
На ярославском комплексе «Лакокраска» выявлен ряд экологических нарушений
В Мышкине пройдет фестиваль «Weekend истории», посвященный древним ремеслам
В Ярославской области появился новый сказочный персонаж – Хранитель времени
Ярославским льготникам не будут компенсировать потраченные на лекарства деньги
В Ярославле маршрутка столкнулась с иномаркой: госпитализирована пассажирка автобуса
В Ярославской области женщина погасила долг по кредиту, чтобы продать дом
Ушел в лес и не вернулся: в Даниловском районе пропал 78-летний дедушка
В Ростовском кремле прошел конкурс «Я художник – я так вижу»
На модернизацию водохозяйственного комплекса Рыбинска потратят 5,7 миллиарда рублей
На трассе в Ярославской области лоб в лоб столкнулись иномарки: водитель «Фокуса» в больнице