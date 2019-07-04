Ярославец залез в дачный дом пенсионера, который работал на участке и украл деньги, телефон и инструменты

СЕГОДНЯ 11:22 2019-07-04T11:22:00+03:00

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В дачный дом 72-летнего жителя Заволжского района залез 30-летний мужчина. Злоумышленник увидел, что дверь домика открыта, а хозяин работает на участке. Он забрался в помещение, украл сумку с деньгами, мобильный телефон и электроинструмент. Сумма ущерба составила более 43 тысяч рублей. После этого вор убежал, а позже продал все награбленное.

Полиция возбудила уголовное дело. Оказалось, что подозреваемый уже был судим ранее за похожие преступления, а еще он причастен к восьми подобным эпизодам.

– По ходатайству следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, – сообщили в полиции.

Идет расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU