Ярославец залез в дачный дом пенсионера, который работал на участке и украл деньги, телефон и инструменты
В дачный дом 72-летнего жителя Заволжского района залез 30-летний мужчина. Злоумышленник увидел, что дверь домика открыта, а хозяин работает на участке. Он забрался в помещение, украл сумку с деньгами, мобильный телефон и электроинструмент. Сумма ущерба составила более 43 тысяч рублей. После этого вор убежал, а позже продал все награбленное.
Полиция возбудила уголовное дело. Оказалось, что подозреваемый уже был судим ранее за похожие преступления, а еще он причастен к восьми подобным эпизодам.
– По ходатайству следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, – сообщили в полиции.
Идет расследование.
ИСТОЧНИК KP.RU