Мог остаться без отпуска заграницей: в Ярославской области безответственный отец задолжал троим детям 135 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 10:41 2019-07-04T10:41:13+03:00

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Житель Рыбинска долгое время не хотел платить алименты троим несовершеннолетним детям.

Судебные приставы выяснили, что у мужчины нет имущества, которое можно было бы арестовать. Тогда было принято решение об ограничении на выезд за пределы страны, а также об удержании денег с зарплатной карты. Однако последняя мера оказалась недейственной: должник часто менял место работы.

Когда безответственный отец узнал, что его отдых может сорваться, то все-таки решил выплатить долг в 135 тысяч рублей. Путевки уже были куплены, и вот-вот могли «сгореть».

Срыв отпуска заставил рыбинца вспомнить о родительском долге о выплатить задолженность собственным детям.

ИСТОЧНИК KP.RU