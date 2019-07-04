Мог остаться без отпуска заграницей: в Ярославской области безответственный отец задолжал троим детям 135 тысяч рублей
Житель Рыбинска долгое время не хотел платить алименты троим несовершеннолетним детям.
Судебные приставы выяснили, что у мужчины нет имущества, которое можно было бы арестовать. Тогда было принято решение об ограничении на выезд за пределы страны, а также об удержании денег с зарплатной карты. Однако последняя мера оказалась недейственной: должник часто менял место работы.
Когда безответственный отец узнал, что его отдых может сорваться, то все-таки решил выплатить долг в 135 тысяч рублей. Путевки уже были куплены, и вот-вот могли «сгореть».
Срыв отпуска заставил рыбинца вспомнить о родительском долге о выплатить задолженность собственным детям.
ИСТОЧНИК KP.RU