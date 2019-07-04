Ярославец с чужой карты на семь тысяч закупил алкоголя

СЕГОДНЯ 10:23 2019-07-04T10:23:22+03:00

Потерпевший пояснил, что потерял кредитку, а неизвестные сняли с нее деньги. Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

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В полицию Красноперекопского района обратился местный житель, у которого с карты списались деньги. Мужчина пояснил, что потерял кредитку, а неизвестные сняли с нее семь тысяч рублей.

- Сотрудниками уголовного розыска установлен 24-летний местный житель, который нашел чужую банковскую карту и решил воспользоваться и сделал покупки алкогольной продукции в разных магазинах, - уточнили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

По факту преступления заведено уголовное дело по статье «Мошенничество с использованием электронных средств платежа». Полиция напоминает: не оставляйте свою банковскую карту без присмотра, исключите доступ третьих лиц к карте, а также сотовому телефону, чтобы не допустить несанкционированное использование мобильных банковских услуг.

ИСТОЧНИК KP.RU