Ярославец с чужой карты на семь тысяч закупил алкоголя
В полицию Красноперекопского района обратился местный житель, у которого с карты списались деньги. Мужчина пояснил, что потерял кредитку, а неизвестные сняли с нее семь тысяч рублей.
- Сотрудниками уголовного розыска установлен 24-летний местный житель, который нашел чужую банковскую карту и решил воспользоваться и сделал покупки алкогольной продукции в разных магазинах, - уточнили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
По факту преступления заведено уголовное дело по статье «Мошенничество с использованием электронных средств платежа». Полиция напоминает: не оставляйте свою банковскую карту без присмотра, исключите доступ третьих лиц к карте, а также сотовому телефону, чтобы не допустить несанкционированное использование мобильных банковских услуг.
ИСТОЧНИК KP.RU