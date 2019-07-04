В Ярославле 14-летний преступник залез в квартиру через разбитое окно и украл ноутбук

СЕГОДНЯ 10:10 2019-07-04T10:10:08+03:00

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В квартиру к 32-летней жительнице Фрунзенского района залез 14-летний подросток. Он разбил оконное стекло, забрался во внутрь, нашел и украл ноутбук стоимостью более 10 тысяч рублей.

– Молодой человек уже состоит на профилактическом учете в отделе полиции, – сообщили в пресс-службе ведомства.

Ребенок во всем сознался и вернул хозяйке украденное, однако это не освободило малолетнего преступника от отвественности.

По факту кражи на подростка возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ. Идет расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU