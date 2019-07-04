2019-07-04T09:56:50+03:00
Общество

В Ярославле на сцене Волковского сыграли трудные подростки, оказавшиеся в сложных жизненных ситуациях

Спектакль придумали в рамках молодежного проекта «Премьера»
Екатерина РЯБЦЕВА
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Проект работает с молодежью из группы риска, приобщая ребят к современному искусству и культуреПроект работает с молодежью из группы риска, приобщая ребят к современному искусству и культуреФото: Правительство Ярославской области
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На сцене Волковского театра прошел спектакль «Бабий бунт: новости из станицы». Главные роли в нем сыграли трудные подростки.

Этот спектакль получился благодаря молодежному проекту «Премьера». Проект работает с молодежью из группы риска, приобщая ребят к современному искусству и культуре.

– Подобные просветительские мероприятия позволяют развивать новые эффективные формы воспитательной работы с подрастающим поколением, – считает директор департамента культуры Ярославской области Марина Васильева.

На премьеру проектного спектакля пришло более 100 ярославцев. Это и воспитанники реабилитационных центров и детских домов, дети, которые стоят на профилактическом учете, многодетные семьи и подростки, оказавшиеся в трудных жизненных ситуациях. Все они побывали на мастер-классе по актерскому мастерству.

ИСТОЧНИК KP.RU

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