2019-07-04T09:38:20+03:00
Происшествия

В Ярославле полицейские задержали серийного дачного вора

Установлена причастность мужчины к семи аналогичным преступлениям
Полина ЗАЙЦЕВА
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Преступник заявил, что пока потерпевший работал на участке, дверь его дачи была открыта.Преступник заявил, что пока потерпевший работал на участке, дверь его дачи была открыта.Фото: Олег ЗОЛОТО
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В полицию Заволжского района Ярославля обратился 72-летний местный житель, у которого обокрали дачный дом. Мужчина пояснил, что у него вытащили сумку с деньгами, сотовый телефон и электроинструмент. Общая сумма ущерба составила более 43 тысячи рублей.

- В ходе работы над раскрытием данного преступления в результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен и задержан подозреваемый в совершении кражи 30-летний житель Ярославля, который ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений, - уточнили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Мужчина заявил, что пока потерпевший работал на участке, дверь его дачи была открыта. В ходе расследования была доказана причастность преступника в совершению восьми аналогичных преступлений. На данный момент подозреваемый находится под стражей, расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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