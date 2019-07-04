В Ярославской области мужчины накопили 140-тысячный долг по коммуналке

СЕГОДНЯ 09:23 2019-07-04T09:23:43+03:00

Уточняется, что оба мужчины имели работу и доход, поэтому с легкостью погасили долги. Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

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В Данилове Ярославской области несколько мужчин накопили крупный долг по коммунальным счетам. Сумма долга одного из них составила 40 тысяч рублей. Мужчина отказывался платить за коммуналку даже после решения суда. После того, как приставы арестовали его автомобиль, он быстро внес необходимую сумму.

- Второй должник погасил задолженность в размере свыше 90 тысяч рублей. Для него побудительным мотивом послужил арест расчетных счетов, - рассказали в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области.

Уточняется, что оба мужчины имели работу и доход, поэтому с легкостью погасили долги. Стоит отметить, что в Даниловском районе насчитывается более 340 квартиросъемщиков, которые имеют задолженности по коммунальным платежам.

ИСТОЧНИК KP.RU