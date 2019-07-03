2019-07-03T20:38:36+03:00
Общество

В Ярославле снесут ларек у школы, в котором незаконно сбывали алкоголь

Предпринимателю дали несколько дней для вывоза товара
Полина ЗАЙЦЕВА
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В ларьке еже сняты двери и выставлены стёкла.В ларьке еже сняты двери и выставлены стёкла.Фото: Мэрия Ярославля
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В Дзержинском районе Ярославля 3 июля начался снос ларька у школы №26. Дело в том, что предприниматель, в нарушение договора, продавал алкогольную продукцию. Это, в ходе рейда, выяснили специалисты мэрии и сотрудники полиции.

- Сегодня будут сняты двери, выставлены стёкла, чтобы создать некомфортные условия для торговли. В течение дня предприниматель обязан вывезти товар, после этого демонтаж будет продолжен, - пояснила ведущий специалист управления потребительского рынка, предпринимательства и туризма мэрии города Ярославля Светлана Галочкина.

Уточняется, что ранее данный предприниматель уже привлекался к административной ответственности. В мэрии также отметили, что аналогичные проверки провдятся не только в плановом порядке, но и по заявлениям горожан. За июнь в городе было демонтировано десять торговых точек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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