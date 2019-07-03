В Ярославль придут сильное похолодание и дожди: когда ждать непогоду
Стрелка термометра не поднимется выше 15 градусов
Собираясь на работу, важно не забыть зонт.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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На Ярославль вновь надвигается похолодание. Утром четвертого июля стрелка термометра будет стоять на отметке десять градусов. В течение всего четверга температура не поднимется выше 12 градусов. Кроме того, собираясь на работу, важно не забыть зонт. В течение всего дня город будут заливать дожди.
Холодный циклон будет сохраняться на территории Ярославля до 6 июля. Уже в субботу прогнозируется потепление до 16 градусов. К сожалению, этого не скажешь про дожди: по прогнозу, осадки сохранятся до конца следующей недели.
ИСТОЧНИК KP.RU