2019-07-03T19:10:17+03:00
Общество

На ярославском комплексе «Лакокраска» выявлен ряд экологических нарушений

Проверка была проведена из-за многочисленных жалоб ярославцев
Полина ЗАЙЦЕВА
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Эксперты обнаружили нарушения правил эксплуатации установок очистки газа. Фото: департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области.Эксперты обнаружили нарушения правил эксплуатации установок очистки газа. Фото: департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области.
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В Ярославле сотрудники департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области провели проверку на территории производственного комплекса «Лакокраска». Причиной рейда стали многочисленные обращения и жалобы ярославцев. В ходе проверки были обнаружены множественные нарушения требований законодательства в области охраны окружающей среды.

- В частности, обнаружены нарушения правил эксплуатации установок очистки газа, что провоцирует появление специфического запаха в зоне расположения производственного комплекса «Лакокраска», - сообщил председатель комитета по экологическому надзору регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования Владимир Сафонов. - Также предприятием не были разработаны мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий, которые необходимы для снижения негативного воздействия на окружающую среду.

Департамент выдал предприятию предписание об устранении выявленных нарушений. Напомним, что за нарушение законодательства в области экологии преступникам грозят штрафы и возможное отстранение от работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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