В Мышкине пройдет фестиваль «Weekend истории», посвященный древним ремеслам

СЕГОДНЯ 18:32 2019-07-03T18:32:14+03:00

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В селе Поводнево Мышкинского района Ярославской области 6 июля в половину второго пройдет открытый фестиваль «Weekend истории». Площадка мероприятия будет находиться на территории «Города мастеров». Во время фестиваля лучшие мастера ремесел региона будут учить гостей делать различные сувениры из разнообразных природных материалов.

- В специально оборудованных шатрах пройдут мастер-классы и интерактивные программы. В игровой форме всех желающих научат плести веники, метать копья, стрелять из лука, - рассказали в пресс-службе Правительства Ярославской области. - Также в этот день пройдут соревнования для богатырей и будут организованы забавы для детей. Вечером для участников фестиваля выступит народная шоу-группа «Влюблена» из Москвы.

Кроме того, фестиваль устраивается в канун этнического праздника Ивана Купалы. Гости мероприятия смогут поучаствовать в его традиционной программе. Организаторы подготовили для участников гулянья вокруг костра и гадания.

ИСТОЧНИК KP.RU