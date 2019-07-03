2019-07-03T18:32:14+03:00
Общество

В Мышкине пройдет фестиваль «Weekend истории», посвященный древним ремеслам

Кроме того, участники фестиваля смогут поучаствовать в праздновании Ивана Купалы
Полина ЗАЙЦЕВА
Поделиться:
Площадка мероприятия будет находиться на территории «Города мастеров».Площадка мероприятия будет находиться на территории «Города мастеров».Фото: Правительство Ярославской области
Изменить размер текста:

В селе Поводнево Мышкинского района Ярославской области 6 июля в половину второго пройдет открытый фестиваль «Weekend истории». Площадка мероприятия будет находиться на территории «Города мастеров». Во время фестиваля лучшие мастера ремесел региона будут учить гостей делать различные сувениры из разнообразных природных материалов.

- В специально оборудованных шатрах пройдут мастер-классы и интерактивные программы. В игровой форме всех желающих научат плести веники, метать копья, стрелять из лука, - рассказали в пресс-службе Правительства Ярославской области. - Также в этот день пройдут соревнования для богатырей и будут организованы забавы для детей. Вечером для участников фестиваля выступит народная шоу-группа «Влюблена» из Москвы.

Кроме того, фестиваль устраивается в канун этнического праздника Ивана Купалы. Гости мероприятия смогут поучаствовать в его традиционной программе. Организаторы подготовили для участников гулянья вокруг костра и гадания.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ярославле снесут ларек у школы, в котором незаконно сбывали алкоголь
В Ярославль придут сильное похолодание и дожди: когда ждать непогоду
На ярославском комплексе «Лакокраска» выявлен ряд экологических нарушений
В Ярославской области появился новый сказочный персонаж – Хранитель времени
Ярославским льготникам не будут компенсировать потраченные на лекарства деньги
В Ярославле маршрутка столкнулась с иномаркой: госпитализирована пассажирка автобуса
В Ярославской области женщина погасила долг по кредиту, чтобы продать дом
Ушел в лес и не вернулся: в Даниловском районе пропал 78-летний дедушка
В Ростовском кремле прошел конкурс «Я художник – я так вижу»
На модернизацию водохозяйственного комплекса Рыбинска потратят 5,7 миллиарда рублей
На трассе в Ярославской области лоб в лоб столкнулись иномарки: водитель «Фокуса» в больнице