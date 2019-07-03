2019-07-03T18:30:29+03:00
Звезды

В Ярославской области появился новый сказочный персонаж – Хранитель времени

Этот туристический бренд представил Углич
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Фото: страница Центра развития туризма Ярославской области в сети "Фейсбук".Фото: страница Центра развития туризма Ярославской области в сети "Фейсбук".
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В Ярославской области появился новый сказочный персонаж – Хранитель времени. Его авторами являются угличане. Хранитель времени может стать еще одним туристическим брендом города, который позиционирует себя для путешественников как «город на реке времени».

- Это такой мастер, философ, хранитель угличских городских историй, - рассказали о персонаже в Центре развития туризма Ярославской области.

Новый символ Углича презентовали на V Фестивале малых городов, который прошел в Ельце.

В событии также принял участие и Мышкин. Он представил концепцию развития своего туристического потенциала в качестве города купеческой славы. Мышкин на фестивале представил семью купца-миллионера Тимофея Васильевича Чистова и мастеров-ремесленников, которые провели мастер-классы по изготовлению цветка из дранки, кукол-льнянушек и солнцеворота.

ИСТОЧНИК KP.RU

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