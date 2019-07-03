Ярославским льготникам не будут компенсировать потраченные на лекарства деньги

СЕГОДНЯ 17:38 2019-07-03T17:38:13+03:00

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Депутат Ярославской областной Думы Эльхан Мардалиев публично потребовал от регионального департамента здравоохранения разъяснений о том, кто компенсирует людям деньги, потраченные ими на приобретение лекарств, которые они должны были получить по льготе, но так и не получили.

Достаточно много в мою приемную обращаются людей, которые были вынуждены приобретать жизненно необходимые для них лекарства за свой счет ввиду их отсутствия. В больницах их просили подождать. Правда, не говорили какое время. Но всем понятно, что люди страдающие заболеваниями, которые требуют регулярного принятия лекарств (диабетики, онкологические больные, астматики, больные неврологическими заболеваниями) не могут ждать, и покупают необходимые лекарства по мере того, как у них они заканчиваются. Прошу департамент здравоохранения разъяснить людям, как можно им компенсировать деньги, потраченные на приобретение жизненно необходимых препаратов! – написал на своей страничке в «Фейсбуке» Эльхан Мардалиев.

Ответ чиновников последовал довольно быстро. Но вряд ли он обрадовал льготников. Оказалось, что ни на какую компенсацию рассчитывать не приходится.

- Компенсация гражданам стоимости приобретенных лекарственных препаратов не предусмотрена действующим законодательством. Гражданам пожилого возраста и инвалидам, среднедушевой доход которых не превышает полуторакратный размер прожиточного минимума, установленный указом губернатора Ярославской области, предусмотрено оказание социальной помощи на части возмещения расходов на приобретение лекарственных препаратов. Для этого необходимо обратиться в органы социальной защиты населения по месту жительства. Удивительно, что представитель законодательного органа власти не знает законов Российской Федерации, - прокомментировал департамент здравоохранения.

Впрочем, ярославские общественники и активисты накидали под постом несколько вариантов, которые по их мнению, все-таки заставят чиновников выплатить потраченные людьми суммы. Например, иск в суд, обращение с чеками и заявлением в тот же департамент здравоохранения или в фонд социального страхования.

ИСТОЧНИК KP.RU