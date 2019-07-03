В Ростовском кремле прошел конкурс «Я художник – я так вижу»
2 июля в музее «Ростовский кремль» состоялся этап всероссийского конкурса «Я художник – я так вижу» для детей и подростков с инвалидностью. В этом году партнерами мероприятия стали 19 крупных музеев, включая Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Государственный Русский музей, Государственный музей-заповедник «Ростовские кремль».
Тема конкурса в этом году – «Театр одного художника». Участники должны были создать свою интерпретацию живописных и графических произведений на театральную тему. Еще юные художники побывали на мастер-классе «Эскиз костюма».
Участниками конкурса также стали воспитанники арт-студии «Зеленая полоса».
Следующий этап конкурса назначен на 18 июля.
ИСТОЧНИК KP.RU