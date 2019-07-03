2019-07-03T16:38:19+03:00
Общество

В Ростовском кремле прошел конкурс «Я художник – я так вижу»

В нем приняли участие дети и подростки с инвалидностью
Екатерина РЯБЦЕВА
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ФОТО: пресс-служба "Ростовского музея"ФОТО: пресс-служба "Ростовского музея"
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2 июля в музее «Ростовский кремль» состоялся этап всероссийского конкурса «Я художник – я так вижу» для детей и подростков с инвалидностью. В этом году партнерами мероприятия стали 19 крупных музеев, включая Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Государственный Русский музей, Государственный музей-заповедник «Ростовские кремль».

Тема конкурса в этом году – «Театр одного художника». Участники должны были создать свою интерпретацию живописных и графических произведений на театральную тему. Еще юные художники побывали на мастер-классе «Эскиз костюма».

Участниками конкурса также стали воспитанники арт-студии «Зеленая полоса».

Следующий этап конкурса назначен на 18 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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