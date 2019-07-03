На модернизацию водохозяйственного комплекса Рыбинска потратят 5,7 миллиарда рублей
На модернизацию водохозяйственного комплекса Рыбинска потратят 5,7 миллиарда рублей. Договор о финансировании проекта 3 июля подписали администрация города, области и Минстрой России.
- Данные средства позволят в ближайшие годы построить городские очистные сооружения канализации в микрорайоне Копаево, автоматизировать систему управления водоснабжением и водоотведением Рыбинска, реконструировать и автоматизировать системы насосных станций. Еще ряд подпроектов может быть реализован за счет средств софинансирования, - сообщил на своей страничке в соцсетях губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.
Кроме Рыбинска средства на совершенствование коммунальных сетей получили еще четыре города на Волге - Волжский, Иваново, Дзержинск и Чебоксары, отобранные Минстроем на конкурсной основе.
ИСТОЧНИК KP.RU