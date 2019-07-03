2019-07-03T16:36:36+03:00
Общество

На модернизацию водохозяйственного комплекса Рыбинска потратят 5,7 миллиарда рублей

Город выиграл конкурс Минстроя России
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Фото: администрация Рыбинска.Фото: администрация Рыбинска.
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На модернизацию водохозяйственного комплекса Рыбинска потратят 5,7 миллиарда рублей. Договор о финансировании проекта 3 июля подписали администрация города, области и Минстрой России.

- Данные средства позволят в ближайшие годы построить городские очистные сооружения канализации в микрорайоне Копаево, автоматизировать систему управления водоснабжением и водоотведением Рыбинска, реконструировать и автоматизировать системы насосных станций. Еще ряд подпроектов может быть реализован за счет средств софинансирования, - сообщил на своей страничке в соцсетях губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Кроме Рыбинска средства на совершенствование коммунальных сетей получили еще четыре города на Волге - Волжский, Иваново, Дзержинск и Чебоксары, отобранные Минстроем на конкурсной основе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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