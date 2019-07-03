На улицах Рыбинска ставят «умные» фонари
На улицах Рыбинска начали появляться новые светодиодные светильники с интеллектуальным управлением. Такие уже поставили на магистральном кольце города, которое вскоре введут в эксплуатацию. Специалисты утверждают, что фонари позволят экономить до 70% электроэнергии. Включать и выключать их можно будет отдельно друг от друга по беспроводному каналу связи. Также новые технологии позволят менять мощность освещения в зависимости от времени суток и погодных условий. При этом прибор не содержат ртути и других вредных веществ.
Примечательно, что разработаны и произведены фонари местным заводом приборостроения. Служить новые светильники должны около 6 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU