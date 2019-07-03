На улицах Рыбинска ставят «умные» фонари

СЕГОДНЯ 16:15 2019-07-03T16:15:37+03:00

Уровень света в них можно менять в зависимости от погоды и времени суток

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На улицах Рыбинска начали появляться новые светодиодные светильники с интеллектуальным управлением. Такие уже поставили на магистральном кольце города, которое вскоре введут в эксплуатацию. Специалисты утверждают, что фонари позволят экономить до 70% электроэнергии. Включать и выключать их можно будет отдельно друг от друга по беспроводному каналу связи. Также новые технологии позволят менять мощность освещения в зависимости от времени суток и погодных условий. При этом прибор не содержат ртути и других вредных веществ.

Примечательно, что разработаны и произведены фонари местным заводом приборостроения. Служить новые светильники должны около 6 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU