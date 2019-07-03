Был не на службе, а просто шел мимо: в Ярославской области росгвардеец задержал преступника

СЕГОДНЯ 16:05 2019-07-03T16:05:13+03:00

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В Переславле-Залесском сотрудник Росгвардии задержал мужчину, который с апреля 2019 года был в федеральном розыске. В этот момент росгвардеец не был на службе, а просто шел мимо. Мужчина не хотел попасть за решетку на два года, поэтому скрывался и избегал встреч с представителями власти.

Но они все-таки встретились на улице Свободы. Преступник подходил под описание, которое было на ориентировке. 58-летний мужчина уже был ранее судим. Прибывшая группа задержания Росгвардии доставила рецидивиста в полицию. В настоящий момент он находится под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU