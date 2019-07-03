Прокуратура Ярославля нашла опасную дорогу у детского сада и подала иск на мэрию

СЕГОДНЯ 15:50 2019-07-03T15:50:45+03:00

Выявленные нарушения могут повлечь за собой угрозу жизни и здоровья пешеходов, в том числе несовершеннолетних. Фото: Полина ЗАЙЦЕВА

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В Ярославле прокуратура Дзержинского района подала на мэрию города иск в суд с требованием привести в порядок участок дороги у детского сада №55. Сотрудники ведомства провели проверку и установили, что районе дома №13 по Приречной улице отсутствуют пешеходные ограждения, а на участке улицы первой Приречной от улицы Куропаткова до переулка Куропаткова отсутствует предупреждающий знак «Дети».

- Кроме того, на улице Куропаткова в районе пересечения с улицей первой Приречной отсутствует пешеходный переход, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Ярославской области. - Выявленные нарушения могут повлечь за собой причинение вреда имуществу, угрозу жизни и здоровья пешеходов, в том числе несовершеннолетних – учащихся образовательного учреждения.

В связи с выявленными нарушениями прокуратура направила иск в суд с требованием привести участок дороги по улице Приречной в соответствие с требованиями ГОСТа. Дата рассмотрения иска пока не назначена.

ИСТОЧНИК KP.RU