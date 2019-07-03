Градозащитники сообщили о сносе исторического дома в Тутаеве

СЕГОДНЯ 15:22 2019-07-03T15:22:15+03:00

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В Тутаеве Ярославской области 2 июля снесли выявленный объект культурного наследия - служебную постройку «Усадьба городская Тарасова», построенная в конце 19 - начале 20 века. Об этом сообщила архитектор и градозащитница Ольга Мазанова на своей страничке в «Фейсбуке». Дом находился на улице Казанской.

- Стены обрушены все. Рабочие разбирают кирпич. На месте сам новый собственник. Он уверяет, что при покупке участка и строения, у него, якобы, никаких обременений не было. Получается, и этот господин уйдет от ответственности? Кто виноват? Администрация? Но ведь 27 и 28 июня уже вызывали полицию, останавливали снос, и собственник был поставлен в известность, что это выявленный ОКН. Все равно добил домик, - написала Ольга Мазанова.

По словам градозащитников, на место вызывали полицию, но правоохранители снос останавливать не стали. Активисты сообщили о происшествии в департамент охраны объектов культурного наследия Ярославской области. Ждем реакцию властей.

Разрушили исторический дом в Тутаеве. Фото: Семен Травин.

ИСТОЧНИК KP.RU