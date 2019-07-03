Мастер-классы, эстафеты и игровые зоны: в Рыбинске пройдет фестиваль молодых семей

СЕГОДНЯ 14:21 2019-07-03T14:21:46+03:00

Он состоится в день памяти святых Петра и Февронии

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8 июля в День семьи, любви и верности в Рыбинске пройдет фестиваль молодых семей. Он состоится на стадионе «Метеор». Гостей и участников фестиваля ждет туристическая эстафета, игротека, квесты и мастер-классы. Также организаторы подготовили акцию «Мы рисуем на асфальте», фотосессию и игровые зоны.

– 8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности. Это день памяти святых Петра и Февронии, которые издревле считались на Руси покровителями семьи и брака. Символично, если в этот день в нашем городе пройдет семейный фестиваль, – рассказали представители молодежного центра «Максимум» и клуба молодых семей «Аистенок».

Чтобы принять участие в фестивале, зарегистрируйтесь Вконтакте по ссылке: https://vk.com/topic-50591208_40202761.

ИСТОЧНИК KP.RU