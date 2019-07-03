В Рыбинске больше двух недель разыскивают женщину в белых тапочках

СЕГОДНЯ 14:20 2019-07-03T14:20:16+03:00

Мать двоих детей ушла из дом а и исчезла

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В Рыбинске пропала 37-летняя Наталья Цветкова. Женщина ушла из дома 16 июня. С тех пор о ее местонахождении ничего не известно.

Женщина невысокого роста, около 165 см, среднего телосложения, волосы черные, цвет глаз – серо-голубой. Была одета в голубую футболку, бирюзовую юбку, предположительно, белые тапки. Из особых примет – татуировка на правом плече.

Женщину ищут родственники, волонтеры и полиция. Известно, что дома ее ждут две маленькие дочки.

Если вы знаете, где может находиться Наталья Цветкова, или видели ее после 16 июня, пожалуйста, сообщите по телефонам: 8 800 700-54-52, 02, 102 или 112

ИСТОЧНИК KP.RU