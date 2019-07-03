2019-07-03T13:26:44+03:00
Общество

В Ярославле осудили директора турагентства, которая притворялась безработной и получала денежное пособие

Женщине назначили наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей
Полина ЗАЙЦЕВА
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Причинённый ущерб мошенница возместила во время расследования дела.Причинённый ущерб мошенница возместила во время расследования дела.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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Прокуратура Некрасовского района поддержала обвинение по уголовному делу 36-летней ярославны. Женщина признана виновной в совершении мошенничества при получении выплат. Установлено, что в 2013 году она подала в Пенсионный фонд заявление о назначении ежемесячной компенсации по уходу за своей 87-летней бабушкой.

- Выполнение лицом, осуществляющим уход за престарелым лицом, какой-либо оплачиваемой работы является основанием для прекращения компенсационной выплаты, - уточнили в пресс-службе региональной прокуратуры. - Установлено, что женщина путем обмана скрыла от органов Пенсионного фонда факт работы директором турагентства, в результате чего в период с 2013 года по 2017 год она незаконно получила денежные средства в сумме более 64 тысяч рублей.

Причинённый ущерб мошенница возместила во время расследования дела. Суд назначил женщине наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей. Уточняется, что осужденная не признала свою вину в совершении преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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