Руководство музея-усадьбы в Карабихе опровергло слухи об обмелении пруда

СЕГОДНЯ 13:11 2019-07-03T13:11:08+03:00

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В ярославских СМИ появилась информация, что в музее-усадьбе Карабихи обмелел Верхний пруд. Теперь вместо поэтичного зеркала воды осталось пустое место с некрасивым дном и берегами. Даже проливные дожди не смогли восполнить водоем.

Руководство музея-усадьбы пояснило, что пруд вовсе не обмелел, а просто был осушен в рамках плановых работ.

Скоро там состоится 52-й Всероссийский некрасовский праздник поэзии. Музей-усадьба Карабихи встретит поэтов и гостей мероприятия в своем обыкновенном великолепии.

ИСТОЧНИК KP.RU