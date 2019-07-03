Руководство музея-усадьбы в Карабихе опровергло слухи об обмелении пруда
Пруд слили в рамках плановых реставрационных работ
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В ярославских СМИ появилась информация, что в музее-усадьбе Карабихи обмелел Верхний пруд. Теперь вместо поэтичного зеркала воды осталось пустое место с некрасивым дном и берегами. Даже проливные дожди не смогли восполнить водоем.
Руководство музея-усадьбы пояснило, что пруд вовсе не обмелел, а просто был осушен в рамках плановых работ.
Скоро там состоится 52-й Всероссийский некрасовский праздник поэзии. Музей-усадьба Карабихи встретит поэтов и гостей мероприятия в своем обыкновенном великолепии.
ИСТОЧНИК KP.RU