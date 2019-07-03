2019-07-03T13:11:08+03:00
Общество

Руководство музея-усадьбы в Карабихе опровергло слухи об обмелении пруда

Пруд слили в рамках плановых реставрационных работ
Екатерина РЯБЦЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В ярославских СМИ появилась информация, что в музее-усадьбе Карабихи обмелел Верхний пруд. Теперь вместо поэтичного зеркала воды осталось пустое место с некрасивым дном и берегами. Даже проливные дожди не смогли восполнить водоем.

Руководство музея-усадьбы пояснило, что пруд вовсе не обмелел, а просто был осушен в рамках плановых работ.

Скоро там состоится 52-й Всероссийский некрасовский праздник поэзии. Музей-усадьба Карабихи встретит поэтов и гостей мероприятия в своем обыкновенном великолепии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Градозащитники сообщили о сносе исторического дома в Тутаеве
Мастер-классы, эстафеты и игровые зоны: в Рыбинске пройдет фестиваль молодых семей
В Рыбинске больше двух недель разыскивают женщину в белых тапочках
В Ярославле осудили директора турагентства, которая притворялась безработной и получала денежное пособие
В Ярославле появились причудливые велопарковки
В Рыбинске изменятся маршруты автобусов и троллейбусов во время ремонта на Крестовой улице
Сотрудники ДПС поймали водителя-наркомана с партией закладок в Ярославле
В Ярославле завели уголовное дело на бывшего начальника из структуры «РЖД»
В центре Ярославля перекроют Республиканскую улицу и зону в парке «Подзеленье»
Пьянка закончилась пропавшим шуруповертом: жительница Ярославской области пустила домой вора
Налоговая Ярославской области обнаружила в городе миллиардера
В Рыбинске на проспекте Ленина изменится схема движения машин и автобусов
Очередной скандал в Первом русском: актеры Волковского просят министра культуры уволить директора театра
На Рыбинск идут грозы и дожди
В Ярославской области поймали двух водителей, которые сели пьяными за руль
В Ярославской области неправильно производили молоко