В Ярославле появились причудливые велопарковки

СЕГОДНЯ 12:56 2019-07-03T12:56:31+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ярославле появились новые велосипедные парковки. Конструкции установил оператор сотовой связи. Сейчас приковать «железного коня» можно перед входом в Парк 1000-летия, перед ТЮЗом, на площади Богоявления, у памятника Некрасову на набережной, напротив ЯрГУ на Андропова, у Знаменской башни.

Парковки выполнены в форме размноженной буквы «Я». Проект разработал ярославский велоактивист Евгений Уланов. На его реализацию ушло несколько месяцев: инициативная команда решала не только, как должны выглядеть конструкции, но и как из сделать удобными, безвредными для велосипедов и долговечными. В итоге, теперь ярославцы и гости города могут пользоваться стильными парковками из нержавеющей стали.

ИСТОЧНИК KP.RU