В Рыбинске изменятся маршруты автобусов и троллейбусов во время ремонта на Крестовой улице

СЕГОДНЯ 12:10 2019-07-03T12:11:57+03:00

Будут организованы дополнительные остановки на Бульварной улице как со стороны дома №3, так и с противоположной стороны Фото: Администрация Рыбинска

С 11 июля до 1 августа там будет прекращено движение

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В связи ремонтом на участке от Соборной площади до улицы Пушкина будет запрещен проезд транспорта.

Автобусы № № 1, 2, 3, 5, 10, 15, 29, 8-т, 18-т, 33-т, 108, 107, 109, 114, 179, 180 будут ехать по улицам Пушкина, Герцена, Бульварной и далее по своему обычному маршруту. В обратную сторону движение будет осуществляться также.

Автобусы № 8, 11, 19, 20 сажать и высаживать пассажиров будут на Бульварной улице в районе дома №3.

Все остановки на пути следования автобусов будут действовать. Также будут организованы дополнительные остановки на Бульварной улице как со стороны дома №3, так и с противоположной стороны.

Троллейбусы № 1, 4, 5, 6 будут ездить по улицам Пушкина, Герцена, Горького и далее по обычным маршрутам. Точно также осуществится движение в обратную сторону.

ИСТОЧНИК KP.RU