Сотрудники ДПС поймали водителя-наркомана с партией закладок в Ярославле

СЕГОДНЯ 11:42 2019-07-03T11:42:35+03:00

Водитель был пьян, но алкоголем от него не пахло Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Изменить размер текста: A A

Ночью в Заволжском районе сотрудники ДПС во время патрулирования заметили подозрительный автомобиль. У Октябрьского моста «Шевроле» остановили, за рулем оказался 3-летний мужчина. Он выглядел пьяным, но алкоголем не пахло. Тогда водителю предложили пройти медосвидетельствование, но он отказался. Сотрудники начали досмотр машины.

В салоне иномарки они обнаружили 13 свертков с порошком. Еще 16 нашли у мужчины. Общий вес составил больше 64 граммов, а вещество оказалось героином. Все мужчина должен был распихать по закладкам.

На водителя завели уголовное дело за «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств... в особо крупном размере». Полицейские ищут подельников мужчины.

ИСТОЧНИК KP.RU