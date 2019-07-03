Сотрудники ДПС поймали водителя-наркомана с партией закладок в Ярославле
Ночью в Заволжском районе сотрудники ДПС во время патрулирования заметили подозрительный автомобиль. У Октябрьского моста «Шевроле» остановили, за рулем оказался 3-летний мужчина. Он выглядел пьяным, но алкоголем не пахло. Тогда водителю предложили пройти медосвидетельствование, но он отказался. Сотрудники начали досмотр машины.
В салоне иномарки они обнаружили 13 свертков с порошком. Еще 16 нашли у мужчины. Общий вес составил больше 64 граммов, а вещество оказалось героином. Все мужчина должен был распихать по закладкам.
На водителя завели уголовное дело за «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств... в особо крупном размере». Полицейские ищут подельников мужчины.
ИСТОЧНИК KP.RU