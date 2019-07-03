СЕГОДНЯ 11:29 2019-07-03T11:29:30+03:00

В Ярославле завели уголовное дело на бывшего начальника из структуры «РЖД».

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В Ярославле завели уголовное дело на бывшего начальника из структуры «РЖД». Следователи ярославского следственного отдела Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета России подозревают бывшего начальника отдела Ярославской дирекции материально-технического обеспечения – структурного подразделения «Росжелдорснаб» – филиала ОАО «РЖД» в получении взятки.

По версии правоохранителей, 46-летний мужчина при проведении закупки служебного автомобиля для нужд «РЖД» получил взятку - 40 тысяч рублей от одного из участников торгов за его победу. Кроме того, дома у подозреваемого при обыске нашли патроны к мелкокалиберному огнестрельному оружию.

- По данному факту в процессе расследования уголовного дела будет дана юридическая оценка, - прокомментировали следователи.

Сейчас мужчина задержан, решается вопрос об избрани в отношении него меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU