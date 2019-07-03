В центре Ярославля перекроют Республиканскую улицу и зону в парке «Подзеленье»

СЕГОДНЯ 10:09 2019-07-03T10:09:29+03:00

Это связано с ремонтом на сетях и проведением национального праздника

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3 июля с 7 часов утра на улице Республиканской в районе дома 13/43 будет полностью перекрыто движение. Это связано с проведением работ на сетях тепломагистралей.

20 июля во время проведения национального праздника «Сабантуй» в «Подзеленье» на транспортно-пешеходной зоне вводится ограничение на движение машин. Оно будет действовать с 6 до 18 часов.

Власти города просят горожан быть внимательными, соблюдать Правила дорожного движения РФ и предусмотреть другие маршруты, чтобы не создавать пробки и заторы на улицах города.

ИСТОЧНИК KP.RU