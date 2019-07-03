2019-07-03T09:54:27+03:00
Происшествия

Пьянка закончилась пропавшим шуруповертом: жительница Ярославской области пустила домой вора

По факту кражи полиция возбудила уголовное дело
Екатерина РЯБЦЕВА
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У 59-летней жительницы Тутаева украли шуруповерт за 5 тысяч рублей. Женщина обратилась в полицию. Сотрудники полиции отыскали вора. Им оказался 29-летний житель Тутаевского района. Он рассказал, что выпивал с родственницей этой дамы, а когда праздник закончился, то решил прихватить строительный инструмент. Шуроповерт мужчина продал, а деньги пропил.

– Отделом дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьм 158 УК РФ «Кража», – сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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