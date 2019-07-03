2019-07-03T09:42:16+03:00
Общество

Налоговая Ярославской области обнаружила в городе миллиардера

Шесть тысяч жителей региона получают больше 1 миллиона рублей
Екатерина РЯБЦЕВА
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Всего налогоплательщики подали более 73 тысяч декларацийВсего налогоплательщики подали более 73 тысяч декларацийФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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В Ярославской области подвели предварительные итоги Декларационной кампании 2019. Она стартовала 1 января этого года и продолжалась до 30 апреля. В этот период налогоплательщики региона подали декларации о своих доходах. Всего было подано более 73 тысяч деклараций. Шесть тысяч жителей области имеют доход больше одного миллиона рублей, а доход свыше миллиарда рублей задекларировал один ярославец.

– В инспекциях был продлен график работы, а также проведены традиционные дни открытых дверей, – сообщили в пресс-службе УФНС по Ярославской области.

Всего бюджет региона пополнится на 472 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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