Налоговая Ярославской области обнаружила в городе миллиардера
Шесть тысяч жителей региона получают больше 1 миллиона рублей
Всего налогоплательщики подали более 73 тысяч декларацийФото: Екатерина РЯБЦЕВА
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В Ярославской области подвели предварительные итоги Декларационной кампании 2019. Она стартовала 1 января этого года и продолжалась до 30 апреля. В этот период налогоплательщики региона подали декларации о своих доходах. Всего было подано более 73 тысяч деклараций. Шесть тысяч жителей области имеют доход больше одного миллиона рублей, а доход свыше миллиарда рублей задекларировал один ярославец.
– В инспекциях был продлен график работы, а также проведены традиционные дни открытых дверей, – сообщили в пресс-службе УФНС по Ярославской области.
Всего бюджет региона пополнится на 472 миллиона рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU