2019-07-03T07:34:41+03:00
Общество

В Рыбинске на проспекте Ленина изменится схема движения машин и автобусов

Это связано с заменой коллектора
Екатерина РЯБЦЕВА
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С 3 июля в Рыбинске изменится движение автомобилей и автобусов. Это связано с аварийными работами «Северного Водоканала» на канализационном коллекторе. Коллектор расположен по проспекту Ленина на пересечении с улицей Танкистов. На этом участке будет частично ограничено движение, а также выделено по одной полосе в каждом направлении. Кроме этого, будет запрещен левый поворот с проспекта Ленина на улицу Танкистов и и с улицы Танкистов на проспект Ленина.

В этот период автобус №6 будет следовать по проспекту Ленина, улице Зои Космодемьянской, Губкина, Новой, Кораблестроителей, Чайкина и далее по своему обычному маршруту. В обратную сторону транспорт пойдет таким же путем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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