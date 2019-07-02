2019-07-02T22:03:47+03:00
Общество

На Рыбинск идут грозы и дожди

Порывы ветра достигнул 15 метров в секунду
Екатерина РЯБЦЕВА
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Во всем регионе пройдут кратковременные дождиВо всем регионе пройдут кратковременные дождиФото: Администрация Рыбинска
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В среду, 3 июля, на территории Рыбинска ожидаются кратковременные дожди и грозы. Порывы ветра увеличатся до 15 метров в секунду. Есть вероятность повреждения и обрыва линий электропередач, падения деревьев и нарушений в системе ЖКХ. Будьте осторожны, проходя мимо слабоукрепленных конструкций и ветхих крыш.

В целом погода в области будет облачная с прояснениями. Ветер – западный и юго-западный. Ночью температура воздуха понизится до 9-14 градусов, а днем ртуть в градуснике поднимется до 21 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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