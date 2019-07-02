В Ярославской области поймали двух водителей, которые сели пьяными за руль

СЕГОДНЯ 20:07 2019-07-02T20:07:51+03:00

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В Тутаеве сотрудники ГИБДД остановили «Ауди». За рулем автомобиля был пьяный 28-летний молодой человек. Ранее он уже был лишен прав за езду в нетрезвом виде и привлекался к административной ответственности.

Похожий случай произошел в Ярославле на Фрунзенском районе. Там правоохранители выявили 34-летнего водителя, который также пьяный сел за руль «Форда». Он тоже уже лишен прав.

На обоих водителей возбудили уголовные дела по статье 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

ИСТОЧНИК KP.RU